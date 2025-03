Pedro Ruminot anuncia show en Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

En medio de su rutina en Viña 2025, el comediante Pedro Ruminot confirmó su primer show en solitario en el Movistar Arena.

"Lo que me da lata de George Harris es que él hizo un Movistar Arena y yo no he hecho ninguno", dijo en medio de su presentación en el Festival.

Instanstes después, a través de sus redes sociales, anunció que se presentará en el masivo recinto a mediados de este año.

¿Cuándo es?

El show de Pedro Ruminot en Movistar Arena está fijado para el próximo 25 de julio.

Entradas

Las entradas se encuentran a la venta en Puntoticket con precios que parten en los $5.750.