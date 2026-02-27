Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral en Viña 2017: "Ella es mi patrona"

Dolores Malena, la fanática de Mon Laferte que se hizo viral en Viña 2017, regresó a la Quinta Vergara para ver nuevamente a su ídola.

Fue hace 9 años, durante el debut de la cantante en el certamen, que la joven llamó la atención de las cámaras, mostrando su evidente emoción ante la presentación de Laferte.

Poco después, la artista se fotografió con ella y la defendió de las críticas y memes que se difundieron en redes sociales: "Tengo demasiada lata por la gente, tan vacía, superficial y morbosa que para sentirse bien con ellos mismos tienen que humillar o tratar mal al resto", comentó en dicha ocasión.

El regreso de Dolores Malena a Viña 2026

"Fue muy emocionante volver a ver a la Mon, yo la he visto ya las 3 veces acá en la Quinta", dijo la joven a Mega.

Respecto a su fanatismo por la autora de "Amor Completo", Dolores afirmó que "Mon es mi patrona, yo le rezo a ella porque para mí es todo. Ella me transmite mucho a nivel emocional (...) me conecto mucho con ella", aseguró.

Además, comentó que en el primer show "yo sentí que me iba a desmayar de la emoción. (...) Ella me transmite mucho a nivel emocional, siento que su voz, para mí es algo que me eleva, siento que envuelve mi cuerpo con su voz y lo abraza a nivel espiritual".

"Yo dije: tengo dos opciones, o me desmayo, o lloro todo lo que tengo que depurar porque ella me provocó eso. Y ahí pasó lo que todos vieron. Yo no era consciente de lo que estaba pasando, yo solo viví el momento, y yo salí y la gente me decía eres meme", concluyó.