Esteban Düch rumbo a Viña 2026: "Mi relato es mucho más afín a los chilenos"

El comediante venezolano Esteban Düch, radicado en Chile por más de una década, se enfrentará al "Monstruo" del Festival de Viña 2026 este martes 24 de febrero, con su estilo basado en la experiencia migrante y la adaptación cultural, respaldado por su gira "Siendo Turista Permanente" y miles de seguidores en plataformas digitales.

Durante la conferencia en antesala al Festival, Düch atribuyó su conexión con el público a su formación en la escena local: "Yo aprendí stand up comedy trabajando en el Comedy Restobar", donde aprendió "el formato, las reglas de tres, el chiste corto, cómo hacer una historia que sea entretenida con remates intermedios".

Sobre la comedia nacional, enfatizó: "Me gusta mucho el humor chileno, lo disfruto, tengo mis comediantes favoritos". "De primero está el señor Luis Slimming, que ha sido casi un padrino para mí. El señor Edo Caroe, Fabrizio Copano. Si me voy más a la comedia más antigua, el señor Bombo Fica, Coco Legrand", detalló.

Esta admiración, según explicó, se tradujo en una comprensión profunda de los códigos que rigen el Festival de Viña: "Cuando decidí ser comediante, entendí que el Festival de Viña es el escenario más importante. Mi transitar de una década de mi vida en Chile hace que mi comedia y mi relato sean mucho más afín a los chilenos".

En cuanto al contenido de su espectáculo, Düch reafirmó el eje central de su propuesta: "La experiencia del migrante es universal. Los chilenos migraron en dictadura, los venezolanos hemos migrado, muchos latinoamericanos han migrado. La adaptación cultural y los choques interculturales son experiencias compartidas".

Ante las posibles críticas sobre si su humor, que juega con los estereotipos y la "chilenización" del migrante, podría resultar ofensivo, el comediante fue categórico: "No puedo ofender a los extranjeros porque yo soy extranjero. Hablo desde mis vivencias y desde los estereotipos que me han impuesto por mi nacionalidad".

La sombra "agridulce"

La conferencia también abordó el episodio del año anterior con el comediante venezolano George Harris, cuyo tenso momento en el festival generó un debate público que terminó por visibilizar la trayectoria de Düch en Chile.

Consultado al respecto, el humorista aclaró: "Al principio fue un poco agridulce por el tema de George. Es un colega que admiro mucho, uno de los fundadores del stand up en Venezuela. Veníamos de esto que pasó que no fue agradable".

Sin embargo, valoró el respaldo posterior: "Fue muy bonita esa validación al trabajo que uno ya tiene años haciendo en esta tierra", afirmó Düch, destacando que muchos seguidores señalaron que "acá había comediantes venezolanos que han hecho carrera en Chile y que merecían esa oportunidad".