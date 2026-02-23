Mención a José Antonio Kast sacó aplausos durante el show de Kramer en Viña
El comediante recordó parte del discurso de campaña del presidente electo.
El presidente electo José Antonio Kast fue mencionado durante la rutina de Stefan Kramer en Viña 2026.
Durante el segmento de imitación a los candidatos de la pasada campaña presidencial, incuyendo a Jeanette Jara, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami (esposo de Karen Doggenweiler).
Cuando llegó el turno de mencionar a Kast, se escucharon tímidas pifias que fueron rápidamente acalladas por una ola de aplausos.
"Ahora que soy Presidente quiero decirle a todos los migrantes que se les acabó la fiesta. Ya no van a poder entrar más", dijo Kramer imitando el discurso de campaña de Kast, consolidando la ovación en la Quinta Vergara.