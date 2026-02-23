Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.9°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Mención a José Antonio Kast sacó aplausos durante el show de Kramer en Viña

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comediante recordó parte del discurso de campaña del presidente electo.

Mención a José Antonio Kast sacó aplausos durante el show de Kramer en Viña
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente electo José Antonio Kast fue mencionado durante la rutina de Stefan Kramer en Viña 2026.

Durante el segmento de imitación a los candidatos de la pasada campaña presidencial, incuyendo a Jeanette Jara, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami (esposo de Karen Doggenweiler).

Cuando llegó el turno de mencionar a Kast, se escucharon tímidas pifias que fueron rápidamente acalladas por una ola de aplausos.

"Ahora que soy Presidente quiero decirle a todos los migrantes que se les acabó la fiesta. Ya no van a poder entrar más", dijo Kramer imitando el discurso de campaña de Kast, consolidando la ovación en la Quinta Vergara.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada