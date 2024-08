Asistentes de festival en Inglaterra resultaron heridos tras avalancha humana

Autoridades policiales confirmaron que parte del público que asistió al festival Boardmasters en el suroeste de Reino Unido terminó ayer recibiendo asistencia médica.

Mediante un comunicado publicado en su página web, la policía de los poblados Devon y Cornualles afirmó que "los heridos están siendo atendidos en estos momentos in situ por personal médico o han sido trasladados al hospital para ser revisados", comentó.

Si bien agregaron que "ninguna de las lesiones se considera grave", diversos asistentes del evento musical manifestaron su preocupación en redes sociales, ahora que el festival obtuvo permiso para aumentar su capacidad a miles de personas, con estimaciones que ascienden a los 58.000.

"Mi hija estuvo anoche y fue atropellada"

En ese sentido, personas preocupadas por la seguridad se manifestaron en contra de la organización. "No envien a sus hijos a @boardmasters", advirtió un asistente. "¿Alguien sabe qué pasó? Mi hija está ahí y no me puedo comunicar", se preguntó un angustiado usuario.

"Mi hija estuvo anoche en el Boardmasters Festival y fue atropellada por una multitud que derrumbó el escenario. Ella y sus compañeros bien, pero un montón de gente herida y sacada en camilla. Parece una buena gestión de multitudes", agregó otro internauta en tono sarcástico. "Espero que nadie resulte gravemente herido", agregó.

Debido al incidente, se canceló la presentación del DJ Samy Virji "para permitir a nuestros equipos responder a la oleada de gente", manifestó por su parte la cuenta oficial del festival en X (exTwitter).