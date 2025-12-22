Festival del Huaso de Olmué 2026 anuncia a su jurado

Televisión Nacional presentó al jurado que elegirá a la mejor canción del Festival del Huaso de Olmué 2026.

El grupo estará conformado por los periodistas Gonzalo Fouillioux y Carolina Urrejola, ambos rostros de la estación pública. Además estará el periodista Pablo Flamm, el cantante Manuel "Dunga" Caro (La Combo Tortuga) y el músico local Wladimir Campos.

Este jurado de cinco miembros tendrá la misión de escoger a la composición merecedora del Guitarpín de Oro como la mejor canción del evento.

El Festival del Huaso de Olmué se realizará el 15, 16, 17 y 18 de enero, y contará con atracciones musicales como Myriam Hernández, Américo, Alanys Lagos, Gepe, Entremares, Luck Ra, Nicole y Ráfaga.

En el humor estarán Paul Vásquez, Erwin Padilla, León Murillo y Felipe Parra.