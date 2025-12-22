Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.8°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué

Festival del Huaso de Olmué 2026 anuncia a su jurado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El certamen se realizará entre el 15 y el 18 de enero.

Festival del Huaso de Olmué 2026 anuncia a su jurado
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Televisión Nacional presentó al jurado que elegirá a la mejor canción del Festival del Huaso de Olmué 2026.

El grupo estará conformado por los periodistas Gonzalo Fouillioux y Carolina Urrejola, ambos rostros de la estación pública. Además estará el periodista Pablo Flamm, el cantante Manuel "Dunga" Caro (La Combo Tortuga) y el músico local Wladimir Campos.

Este jurado de cinco miembros tendrá la misión de escoger a la composición merecedora del Guitarpín de Oro como la mejor canción del evento.

El Festival del Huaso de Olmué se realizará el 15, 16, 17 y 18 de enero, y contará con atracciones musicales como Myriam Hernández, Américo, Alanys Lagos, Gepe, Entremares, Luck Ra, Nicole y Ráfaga.

En el humor estarán Paul Vásquez, Erwin Padilla, León Murillo y Felipe Parra.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada