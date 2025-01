Se ganó al Patagual, pero dividió a los televidentes: la rutina de Ignacio Socías en Olmué 2025

Durante la primera noche del Festival del Huaso de Olmué 2025, el comediante Ignacio Socías hizo su debut en el escenario de El Patagual.

En su rutina, que duró alrededor de una hora, el humorista contó historias sobre sus parientes del campo, la familia, el estallido social, entre otros temas, que hicieron reír a los presentes en el anfiteatro.

No obstante, la presentación del ex "Frente Fracasados" dividió a los televidentes en redes sociales: por un lado, algunos lo defendieron, señalando haber disfrutado de su humor; por el otro, varios criticaron duramente su falta de remates y chistes muy extensos.

"Esperando un chiste weno", "no se metan con Socías", "fomerijillo", "dejen disfrutar", "Socías estuvo mejor en Her", "me importó más el tipo de lengua de señas", entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Asimismo, la rutina Socías no logró imponerse sobre el estreno de "Detrás del Muro", promediando 8.8 puntos, quedando debajo de los 12.9 que marcó Chilevisión.