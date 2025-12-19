"Te aprovechaste": Acusan al imitador Felipe Parra de supuesto plagio
El productor Hugo Zachary, también conocido como Rogelio Rojas, aseguró que Parra le robó una rutina.
El productor musical Hugo Zachary, mejor conocido como Rogelio Rojas, lanzó una acusación de plagio contra el imitador Felipe Parra.
A través de su cuenta de Instagram, el exRojo dijo: "Felipe Parra me robó una rutina que llevo trabajando más de 5 años. Y no fue un error. Para mi sorpresa hace algunos meses me llamó Felipe Parra para felicitarme por lo que hacía con el Pollo Fuentes en la versión urbana. Me pidió una colaboración, cosa que nunca se concretó", relató.
En este contexto, Zachary señaló que "hace algunos días, en 'Coliseo', programa emitido por Mega, Felipe Parra tuvo la desfachatez de hacer la misma rutina que yo hago hace años. Y lo que es más grave... el mismo remate, el mismo chiste que yo hago en casi todas las canciones".
Tras comparar un estracto de la rutina de Parra con un vídeo realizado por él -hecha hace unos años-, el también libretista envió un directo mensaje al imitador.
"Te voy a decir algo mirando la cámara: tú conocías esta rutina. Yo te puse límites y tú igualmente la replicaste en un canal a nivel nacional. Eso no es inspiración. Eso se llama ser 'cara de raja', porque te aprovechaste, sacaste beneficio de un trabajo creativo que no es el tuyo", lanzó.