Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.4°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Humor

"Te aprovechaste": Acusan al imitador Felipe Parra de supuesto plagio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El productor Hugo Zachary, también conocido como Rogelio Rojas, aseguró que Parra le robó una rutina.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El productor musical Hugo Zachary, mejor conocido como Rogelio Rojas, lanzó una acusación de plagio contra el imitador Felipe Parra. 

A través de su cuenta de Instagram, el exRojo dijo: "Felipe Parra me robó una rutina que llevo trabajando más de 5 años. Y no fue un error. Para mi sorpresa hace algunos meses me llamó Felipe Parra para felicitarme por lo que hacía con el Pollo Fuentes en la versión urbana. Me pidió una colaboración, cosa que nunca se concretó", relató. 

En este contexto, Zachary señaló que "hace algunos días, en 'Coliseo', programa emitido por Mega, Felipe Parra tuvo la desfachatez de hacer la misma rutina que yo hago hace años. Y lo que es más grave... el mismo remate, el mismo chiste que yo hago en casi todas las canciones".

Tras comparar un estracto de la rutina de Parra con un vídeo realizado por él -hecha hace unos años-, el también libretista envió un directo mensaje al imitador. 

"Te voy a decir algo mirando la cámara: tú conocías esta rutina. Yo te puse límites y tú igualmente la replicaste en un canal a nivel nacional. Eso no es inspiración. Eso se llama ser 'cara de raja', porque te aprovechaste, sacaste beneficio de un trabajo creativo que no es el tuyo", lanzó. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada