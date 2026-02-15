Arturo Ruiz-Tagle explicó desastroso show en Puerto Montt pese a millonario pago: "Me puse fome"

El humorista Arturo Ruiz-Tagle salió a explicar el desastroso show que ofreció en Puerto Montt, por el cual recibió sonoras pifias que desencadenaron el abrupto fin de su presentación.

Pese a haber recibido un pago de más de $11 millones, Ruiz-Tagle no fue capaz de hacer reír al público presente y se enfrascó en una dura discusión, tratando a sus detractores de "comunistas".

En conversación con "Zona de Estrellas" el comediante calificó su paso por Puerto Montt como "un traspié grande". "Yo pensé que me tocaba con Joe Vasconcellos. Y era tanta plata, justo me pagaba una deuda que necesitaba. Nada, a veces la necesidad tiene cara de hereje y además que me confirmaron la noche el día antes", agregó.

Al recibir gritos por buena parte del público, Ruiz-Tagle señaló que "me puse fome, perdí el ritmo y todo, Hay que hacer el mea culpa también. No pude concentrarme ni hacer mi trabajo bien".

"Quizás soy para gente más adulta. Perdí el control también y, bueno, me tocó ahora que me pifien, no pude controlarlo como controlé alguna vez al Monstruo", concluyó.