Bastián Paz carga contra Edo Caroe: "Se le subieron los humos"

El excomediante Bastián Paz emitió duros dichos contra el humorista Edo Caroe y desclasificó una antigua anécdota que los une.

En conversación con "Todo va a estar bien" de ViaX, Paz recordó su época en el programa "Coliseo Romano", donde tuvo la oportunidad de conocer a Caroe. "Pero se le subieron los humos. Antes teníamos buena onda pero después no", puntualizó.

El conductor Eduardo de la Iglesia trató de indagar en la situación y Bastián Paz señaló que "él (Caroe) estaba en 'Alfombra Roja' trabajando y tiró un comentario diciendo que un senador hablaba igual que yo y eso no me gustó".

"Después hablamos en el canal, lo encaré. Me pidió disculpas y yo le dije 'no, para la otra esto no va a ser así", agregó.

Ante la consulta sobre los límites del humor, Bastián Paz aseguró que "hay que centrarse". "Soy enfermo, pero no hueón", concluyó.