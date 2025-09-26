Comediante colombiana que triunfó en Viña regresa a Chile

La comediante colombiana Alejandra Azcárate, quien en 2018 cosechó una Gaviota de Plata y una Gaviota de Oro tras una aplaudida rutina en el Festival de Viña, anunció su regreso al país.

La también actriz presentará su monólogo "Lo que se permite, se repite", en un show que se llevará a cabo el 8 de noviembre, en el Teatro Universidad de Chile, y que tiene entradas disponibles en Ticketplus, desde 22.000 pesos.