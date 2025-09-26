Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y lluvia
Santiago6.7°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Humor

Comediante colombiana que triunfó en Viña regresa a Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La comediante colombiana Alejandra Azcárate, quien en 2018 cosechó una Gaviota de Plata y una Gaviota de Oro tras una aplaudida rutina en el Festival de Viña, anunció su regreso al país.

La también actriz presentará su monólogo "Lo que se permite, se repite", en un show que se llevará a cabo el 8 de noviembre, en el Teatro Universidad de Chile, y que tiene entradas disponibles en Ticketplus, desde 22.000 pesos.

Síguenos en Google News
Las + leídas