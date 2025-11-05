Comediante dejó "Coliseo" para ir a Olmué 2026

El humorista Erwin Padilla era parte del programa "Coliseo" de Mega, cuyo ganador será parte del show del Festival de Viña del Mar 2026, pero optó por dejar la señal privada y firmar con TVN para ir al Festival de Olmué, también en el verano próximo.

"Prefería tomar una certeza que una incertidumbre, pero todo súper bien. Mejor hacer una cosa bien que dos a medias", dijo a LUN.

Además, el penquista -con pasado en diversos empleos, desde bancos a locales de sushi- mostró su confianza en que su camino en la comedia finalmente lo llevará a la Quinta Vergara: "Por consecuencia de mi trabajo ya llegaremos a Viña. Ahora mi interés principal es triunfar en Olmué, que a la gente le entre el bichito de ir a verme a los bares, que piensen que soy bueno en esto".

No obstante, fue transparente en reconocer "ansiedad", pero confía en que su rutina, la que define como "transversal, llega desde niños a adultos; no me encierro, sino que hablo de temas que a todos les llegan".