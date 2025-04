Dino Gordillo lanzó dura acusación contra Diego Urrutia: Joven comediante se defendió

El humorista Dino Gordillo lanzó una dura acusación contra su colega Diego Urrutia y aseguró que el joven comediante canceló un show luego de que no se cumplieran sus exigencias.

En conversación con "Tal cual", Gordillo habló de su experiencia en los festivales de regiones y deslizó su primera crítica, aunque sin apuntar a nadie: "a mí me da vergüenza ajena de repente que vas a un festival humilde de una comuna que hacen esfuerzos para hacer su fiesta... Llegas y cachas el camarín de al lado, con comida para ir a acampar por 15 días", señaló.

Luego el humorista contó que en el Festival de Longaví 2025, donde él estuvo invitado, ocurrió un incidente que habría estado protagonizado por Diego Urrutia.

Según Gordillo, "iba a ir el chico que estuvo en Viña, Urrutia, pero me dicen 'no vino ayer porque pidió que sacáramos a Queraltó para que animara la Carla Jara, si no, él no venía' y no fue".

"Lo estoy contando... Va a quedar la cagada, yo sé que va a quedar el despelote. Yo digo '¿Por qué?', cómo vas a pasar a llevar a un animador que ya lleva un día animando en la fiesta y que está contratado", cuestionó el comediante.

La defensa de Diego Urrutia

A través de sus redes sociales Diego Urrutia negó categóricamente la versión de su colega y aseguró que "hubo un conflicto entre productores externos y los organizadores del festival".

"Yo estaba de vacaciones en esa fecha y me llegó información cruzada, poco clara y con muchas modificaciones. Finalmente se creó un clima tenso y poco grato ambiente laboral, que imposibilitó mi agenda y mi asistencia al festival", explicó Urrutia.