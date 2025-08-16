"Don Carter" lamenta la muerte de su esposa

A través de redes sociales, el actor Juan Alcayaga, conocido como "Don Carter", informó la muerte de su esposa Marta Pinto.

Alcayaga escribió en su Instagram: "Hoy me despido de mi amada Piru (Conchita). Compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo".

"Su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia, pero también un legado de amor y momentos inolvidables", agregó el comediante de 76 años, quien se casó con Pinto en 1987.

Además, "Don Carter" agradeció "de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes, por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso. Sus palabras me han dado fuerza para seguir adelante".