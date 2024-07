Kurt Carrera se quebró al recordar a Claudio Reyes: "Pareciera un sueño"

Este sábado, el comediante y actor Claudio Reyes falleció a los 64 años a raíz de un infarto.

Tras confirmarse el repentino deceso del intérprete de Charly Badulaque, el noticiero de Chilevisión conversó con el comediante Kurt Carrera, amigo y excompañero de trabajo del reconocido rostro.

"Ya me pasó anteriormente a la misma hora con Claudio Iturra. Me llaman y me cuentan esto que parecía un sueño", comentó el humorista.

Bajo esta línea, el ex Morandé con Compañía abordó los problemas de salud de Reyes, quien ya había sufrido un infarto en abril del 2023. "Estuvo un poquito grave en un momento dado, salió adelante y estaba todo impecable (...) Él era una persona muy feliz, se reía por todo. Un gallo muy livianito y es una pena tremenda", aseguró Carrera, quebrando en lágrimas.

Asimismo, el hombre detrás del Pájaro Tutu Tutu confesó que "en el grupo de repente era muy criticado Claudio Reyes, pero en el fondo los que conocíamos realmente a Claudio Reyes, era un gallo extraordinario".

"Yo creo que lo tuvieron que llevar pa' arriba porque era muy bueno. Generalmente a la gente buena se la llevan muy rápido, por eso hay que ser de repente un poquito malitos, para no irse pero bueno, se le va a extrañar", expresó.