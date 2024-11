Luis Slimming se descargó tras chiste sobre Cathy Barriga

El comediante Luis Slimming, reconocido como "Don Comedia", respondió a las críticas que recibió tras hacer un chiste relacionado a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y el decreto de prisión preventiva por parte del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

Todo comenzó este miércoles, cuando el ganador de la Gaviota de Oro en el Festival de Viña 2024 hizo un polémico posteo en su cuenta de X (exTwitter) en el que aludía a la publicación de contenidos en una plataforma para adultos por parte de Barriga y la reciente determinación de la justicia.

"Estoy viendo a Cathy Barriga esposada y gratis. Pensar que hay weones (sic) que pagaron por eso", escribió Slimming, publicación que generó una diversidad de comentarios.

"Qué buena forma de enterarme de la noticia, "escupí el café de la risa" y "me reí tan fuerte que aquí se asustaron y "no esperaba menos de Don Comedia, fueron parte de los comentarios postivos. Aunque hubo algunos usuarios que además de no causarle gracia el chiste, manifestaron su reprobación.

El descargo de Slimming

A ellos "Don Comedia" decidió enviarles un mensaje, específicamente a quienes se sienten ofendidos cuando hacen chistes de personas que están en su sector político.

"Gente weona (sic) que te dice 'no hagas humor político', pero solo cuando te ríes de su sector. Ríete de la wea (sic) no más y no te gastes defendiendo corruptos, que también te cagan a ti. Ya vendrán chistes pal otro lado, si es cosa de tiempo", escribió.

Nuevamente la publicación se llenó de comentarios divididos. "Cada cuál es libre de hacer el humor que quiera", escribió un usuario, aunque otro anotó "estás desperdiciando mucho material porque podrías armar una rutina estelar de Winter e Ibáñez".

Estoy viendo a Cathy Barriga esposada y gratis. Pensar que hay weones que pagaron por eso. — luis slimming (@doncomedia) November 12, 2024