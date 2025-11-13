Paul Vásquez resultó lesionado al combatir incendio en San Bernardo

Durante la jornada de este jueves, se reportó un megaincendio en la comuna de San Bernardo, que resultó con al menos seis viviendas quemadas.

En este contexto, el matinal "Contigo en la Mañana" captó al humorista Paul Vásquez, "El Flaco", combatiendo el fuego en su labor como bombero.

De acuerdo al reportero Tomás Cancino, el exDinamita Show "se veía ahogado, con lesiones en su cuerpo y bien complicado", mencionado que las heridas serían "de consideración".

Posteriormente, el programa logró conversar con el comediante fuera de cámara, indicando que el incidente que sufrió no fue de gravedad.

"Tuvo un momento complicado, se le vio ahogado, tiene algunas lesiones, pero ya está tranquilo, en buenas condiciones y full enfocado en esta emergencia", explicaron.