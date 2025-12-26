Roberto Ampuero: El rol internacional del Presidente Boric ha sido nefasto

Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores entre 2018 y 2019, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, afirmó este viernes en Cooperativa que, a su juicio, el rol internacional del Presidente Gabriel Boric "ha sido nefasto".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también escritor aseguró que el papel que ha jugado el Mandatario frenteamplista en el plano internacional es "un factor importantísimo con respecto a la campaña de la expresidenta (Michelle Bachelet)" para llegar a la secretaría general de las Naciones Unidas.

"El rol que ha jugado el Presidente Boric ha sido, a mi juicio, nefasto. Porque el Presidente Boric, al mismo momento en que impulsaba e impulsa la campaña de nuestra expresidenta, lo que él hace y ha hecho, casi con espíritu obsesivo, es atacar al presidente Donald Trump y también a Estados Unidos", argumentó el otrora secretario de Estado.

"Es un flaco favor que le hizo y le ha hecho a la candidata y expresidenta Michelle Bachelet. Yo creo que no ha pasado inadvertido esto ni para la embajada norteamericana en Santiago, ni para el Departamento de Estado, ni para la oficina oval en Washington", advirtió.

Ampuero enfatizó que la totalidad de "estos elementos son muy delicados y fueron errores enormes del Presidente Boric, porque usted no puede criticar de esa forma y descalificar a un presidente que tiene derecho a vetar el acceso de candidatos, a la Secretaría General de Naciones Unidas, como es Estados Unidos", complementó.

Al ser consultado respecto a si un eventual veto de EE.UU. le quitaría un peso de encima al entrante Gobierno republicano de José Antonio Kast, el excanciller enfatizó: "Este es un tema que hay que trabajar con responsabilidad de Estado del actual Gobierno. Porque cuando usted personaliza la relación con otros presidentes, y sobre todo de superpotencias, entonces usted está dejando de lado lo que es la política exterior de Estado. Y eso es lo delicado, porque se transfiere al país y a su conjunto", explicó.

Kast "va a sorprender"

Roberto Ampuero también se refirió a la postura que adoptará el Presidente electo, José Antonio Kast, respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: "Lo importante en esto es, ante el país, aclarar los criterios con los cuales se va a tomar esta decisión (de apoyar o no la campaña)", subrayó.

En ese sentido, el exministro de RR.EE aseguró que José Antonio Kast "ha tenido una gran partida en política exterior. Es buena y ha sido también prudente en el sentido de que no ha interferido en lo que es el ejercicio del Presidente Boric en términos de política exterior, sino que ha buscado ampliar miradas y lograr diálogos preparatorios para cuando asuma".

"(Esto) es importante porque no es conveniente que, compartiendo una frontera como la que tenemos con Argentina, no haya habido diálogo entre los dos presidentes (Boric y Milei). Y que se haya iniciado con esto, o recuperado el diálogo con Argentina, con el presidente Milei en este caso, es crucial. Y lo mismo, faltaba más presencia en relación con Perú", indicó.

Finalmente, el excanciller afirmó que José Antonio Kast "va a sorprender con características blandas en política exterior y la capacidad para saltar el muro ideológico y tratar de conseguir consensos, diálogo".