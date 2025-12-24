Jorge Said sufrió accidente en África: fue atropellado por una moto

El periodista y corresponsal de guerra Jorge Said sufrió un accidente mientras viajaba por Kenia.

A través de Instagram, el comunicador compartió una postal desde el país africano, donde aparece junto a varios niños.

Sin embargo, el conductor de "El Peregrino" preocupó al revelar que fue atropellado: "Deséenme toda la suerte que la necesito después que me acaban de atropellar por un moto que me rompió rodillas y codos".

"Seguro voy directo a un hospital en el Congo. Así es la vida. Ya vendrán tiempos mejores mejores. Es un balance espiritual entre situaciones muy dolorosas y otras muy recomenpantes para llevarles a ustedes el mejor periodismo", añadió.

Jorge Said actualiza su estado de salud

En conversación con 13C, el reportero se refirió al accidente y su estado de salud, señalando que estuvo internado en "un hospital modesto de Kigali".

"Existió un problema con la gente del M23 en Congo. No son confiables... atacaron civiles y a mí no dejaron entrar después de cruzar tres fronteras. Una moto me pasó por arriba", explicó, aclarando que solo tuvo "heridas, nada quebrado".

Y agregó: "Igual leve y vamos a seguir después de recuperarme en Kigali (...) Ya me darán de alta para seguir grabando".