María Gracia Omegna sobre su salida de Mega: "Ya no hay áreas dramáticas en el país"

La actriz María Gracia Omegna habló por primera vez de su abrupta salida de Mega, luego de que el canal decidiera no renovar su contrato.

Tras una década en la estación televisiva, se dio a conocer que tanto la artista, como sus colegas Carmen Zabala y Francisca Imboden, fueron desvinculadas el pasado mayo.

Ahora bien, en el podcast "Reyes del Drama", la intérprete de Leonor en el remake de "El Señor de la Querencia" -papel que la hizo ganadora del premio Caleuche a Mejor Actriz Protagonista- se sinceró sobre la situación.

"Yo creo que todos sabíamos que iba a pasar, porque ya no existen áreas dramáticas en este país. La única que queda es la de Mega", partió diciendo.

En este contexto, la protagonista de "Papá a la Deriva" dijo creer que no hay sentido en "mantener todavía estos contratos indefinidos, de los que yo ya me sentía muy afortunada de tener. Pensé que me quedaba una teleserie más con ese contrato, tenía como otra idea, pero todos sabíamos que esto iba a pasar. Y que va a seguir pasando hasta que lo más probable es que ya no existan más contratos".

"Ojalá que el área persista y la gente siga consumiendo las teleseries chilenas, porque es muy importante. Porque también yo siento que son parte de la identidad de un país, son un aporte también cultural", declaró, indicando que posiblemente se vengan despidos de otras figuras.