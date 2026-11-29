Este domingo se confirmó la muerte de Mike Love, cantante, compositor y miembro fundador de la legendaria banda estadounidense The Beach Boys, a los 85 años.

Según informó su portavoz, Katie Altman, el músico falleció la noche del sábado 28 de noviembre rodeado de su familia. Si bien el comunicado oficial no detalló la causa específica del deceso, cercanos al artista señalaron que enfrentaba diversos problemas de salud que durante el último año lo obligaron a cancelar varias presentaciones en vivo.

Su última actuación sobre un escenario tuvo lugar el pasado 10 de octubre en el Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee.

Nacido en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941, Love fundó The Beach Boys en 1961 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, además de su amigo Al Jardine. Con su registro vocal característico y su rol como maestro de ceremonias en concierto, fue pieza clave para consolidar el denominado "sonido californiano" que llevó al grupo a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria, destacó como letrista y voz principal en algunos de los mayores éxitos de la historia del pop y el rock, entre ellos "Surfin' U.S.A.,California Girls,I Get Around,Fun, Fun, Fun,Good Vibrations" y "Kokomo". Su legado junto a la banda fue reconocido con su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1988 y el premio Grammy a la trayectoria artística en 2001.