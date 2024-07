Adele anuncia receso de la música: "Quiero un gran descanso"

La cantante británica Adele confirmó que se tomará un "gran descanso" cuando termine su residencia en Las Vegas "Weekends With Adele".

"No tengo planes de hacer música nueva", aseguró Adele en entrevista con la cadena alemana ZDF. "Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, sólo por un tiempo", comentó la artista, aunque no específico cuánto.

En la misma línea, la autora de "Easy on me" manifestó en enero al público de la misma residencia que no prevee publicar un nuevo álbum, "30" (2021) "hasta dentro de bastante tiempo".

Los conciertos que brinda Adele todos los fines de semana en Las Vegas arrancaron el 18 de noviembre de 2023 y culminarán el 23 de noviembre de 2024, poco más de un año de música en vivo ininterrumpida.