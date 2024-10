Amaia Montero descarta un posible regreso a La Oreja de Van Gogh: "Estoy cabreada"

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh negó rotundamente que vaya a regresar al grupo, declaración que surge tras la noticia del abandono de su actual cantante, Leire Martínez.

Durante una entrevista telefónica en el orgrama Tarde AR, la artista manifestó su molestia ante los rumores que indicaban su eventual regreso a la banda española. "Este tema no tiene nada que ver conmigo", dijo Montero.

"Yo no he echado a Leire de La Oreja de Van Gogh ¿Yo he dicho, o algún componente del grupo ha dicho, que voy a volver a La Oreja? Todo esto se lo inventan, y ya me está afectando", puntualizó.

"Me está afectando bastante"

Amaia Montero complementó de qué manera las conjeturas la han afectado. "Estoy muy cabreada. Nadie me ha dado vela en este entierro... ni la quiero", expresó y calificó todo lo que se habla como "una locura".

Además, la mujer de 48 años echó por tierra los rumores que dicen que ha estado alejada de la música por ocio.

"No he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones. Saben de dónde vengo y esto me está afectando bastante", reiteró.