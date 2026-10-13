Anuncian sorpresivo regreso de Red Hot Chili Peppers a Sudamérica para 2027

Una productora argentina anunció el sorpresivo regreso del grupo Red Hot Chili Peppers a Sudamérica para el año 2027.

En sus redes sociales la productora Underdog -cuyas redes sociales fueron creadas en julio de este año- aseguró que la banda californiana actuará en el Music Gol Festival, un masivo evento en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

En el cartel del evento, que incluso fue compartido por el Club Atlético Rosario Central, también se anunció la presencia de los británicos The Human League y de la banda Happy Mondays.

De acuerdo a los detalles entregados, el show se llevará a cabo el 12 de junio de 2027 y las entradas se pondrán a la venta este jueves 15 de octubre.

Por ahora ni Red Hot Chili Peppers ni ninguno de los artistas mencionados han confirmado la fecha en sus cuentas oficiales. De concretarse, será uno de los primeros shows de Anthony Kiedis y compañía desde mediados de 2024.