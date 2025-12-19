Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Backstreet Boys recrearon el clásico video de "I Want It That Way" 26 años después

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda trató de hacer la misma coreografía original.

Backstreet Boys recrearon el clásico video de
El grupo Backstreet Boys sorprendió a sus fans con una recreación del clásico videoclip de su tema "I Want It That Way" a 26 años de su lanzamiento original.

En su cuenta de Youtube los estadounidenses explicaron que "estábamos en el set donde grabamos la promoción de nuestra próxima gira y comenzamos a sentir esa nostalgia de 1999 al estar frente a este avión y en un galpón como este".

"Nos pusimos nuestros trajes blancos y decidimos intentar capturar esta actuación en una toma, pero terminamos haciendo dos largos días de rodaje. Creemos que quedó mágica", agregó el quinteto.

Este video fue registrado en formato vertical para adaptarse a los formatos de reproducción multimedia que abundan en la actualidad.

