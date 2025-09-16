Banda argentina canceló shows en Chile por "violencia xenófoba"

Seattle Supersonics es un grupo bonaerense que desde 2010 tributa a Nirvana, siendo promocionado como el "homenaje número uno" al icónico trío grunge y que se presentaría durante septiembre en Quilpué, Talcahuano y Santiago, a siete años de su última visita a Chile.

Sin embargo, la productora a cargo de la minigira anunció la "suspensión" del viaje al país, acusando "motivos de fuerza mayor", ajenos tanto a la empresa como a la propia banda, pero sin mayores detalles.

Por ello, fueron los propios músicos argentinos quienes revelaron que la cancelación de los conciertos se debe a un episodio de "violencia xenofóbica", ligado a los violentos incidentes registrados en agosto pasado en Avellaneda, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

"Seremos transparentes (a diferencia de la producción que solo dijo 'por fuerza mayor') sobre los motivos de la cancelación de los shows en chile. Como dice la imagen clara y directamente, lo que ha pasado es que 'ganaron los malos'... hemos recibido amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local, amenazas de muerte y de boicoteo (de ir a dar los shows), por el solo motivo de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada de la U de Chile y la hinchada local en el mes de agosto, los cuales repudiamos en todo sentido y claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración", lanzó el trío.

En esa línea, aseguran que "desestimamos las amenazas, por nuestra lejanía total con el conflicto en ese evento deportivo", pero "algunas personas de la producción recibieron amenazas con fotos y nombres de familiares directos, lo que incrementó de parte de ellos la preocupación y luego de evaluarlo llegaron a la conclusión de que nadie en Chile podría asegurar tanto nuestra seguridad como así también de otras personas involucradas en los eventos. Solo por ser argentinos".

"Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos... repudiamos todo tipo de violencia. Aguante Nirvana!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Seattle Supersonics (@ssupersonics)