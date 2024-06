Blur lanza álbum grabado en históricos shows en Wembley

Un año después de su concierto en el Wembley Stadium, la banda inglesa Blur anunció el lanzamiento de un álbum grabado en esa ocasión.

"Live at Wembley Stadium" es una colección de canciones capturadas durante las noches del 8 y 9 de julio de 2023, siendo los conciertos más importantes de la banda en más de 30 años de carrera, ante 150 mil personas en total.

Sus presentaciones en Wembley fueron parte de su regreso a los escenarios después de ocho años y que incluyó además la salida de su álbum "The Ballad of Darren", sucesor de "The Magic Whip" (2015). En noviembre estuvieron en Chile en el festival Fauna Primavera.

"Live at Wembley Stadium" se lanzará el próximo 25 de julio.