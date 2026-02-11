Britney Spears vende su catálogo musical y consigue millonario acuerdo

La cantante estadounidense Britney Spears firmó un nuevo contrato musical por el que vendió sus derechos sobre su extenso catálogo musical.

Según varios documentos legales y fuentes a los que han tenido acceso medios locales, Spears vendió la propiedad de su catálogo a Primary Wave, una editorial musical.

La cantidad que recibió en contraprestación no figura en el contrato pero, según TMZ, en los documentos se habla de un "acuerdo histórico", que podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber al vender su música.

El contrato muestra que la cantante, cuyo representante es Cade Hudson, firmó el acuerdo para vender la música el pasado 30 de diciembre y, según el portal, la cantante "está contenta con la venta y lo ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos".

El acuerdo incluye éxitos como "(You Drive Me) Crazy,...Baby One More Time,Break The Ice,Circus,Don't Let Me Be the Last to Know,Everytime,Gimme More,Hold It Against Me,I Wanna Go,If U Seek Amy,I'm a Slave 4 U,I'm Not a Girl, Not Yet a Woman,Lucky,My Prerogative,Oops!... I Did It Again,Overprotected,Piece of Me,Sometimes,Stronger,Till The World Ends,Toxic" y "Womanizer", entre otros.

Spears no ha publicado un álbum desde "Glory" en 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, cerrando su gira "Piece of Me" con un último concierto en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas.