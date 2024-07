Céline Dion aseguró estar "llena de alegría" tras su regreso en los Juegos Olímpicos

Céline Dion aseguró estar "llena de alegría" después de su regreso a los escenarios en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"¡Me siento honrada de haber actuado esta noche, para la ceremonia de apertura de París 2024, y tan llena de alegría de estar de vuelta en una de mis ciudades favoritas! Sobre todo, estoy muy feliz de celebrar a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

"Todos ustedes han estado tan centrados en su sueño, y ya sea que se lleven a casa o no una medalla, ¡espero que estar aquí signifique que se hizo realidad para ustedes! Todos deberían estar orgullosos, sabemos lo duro que han trabajado para ser los mejores de los mejores. Concéntrate, sigue adelante, ¡mi corazón está contigo!", agregó.

Céline Dion has a rare autoimmune neurological disorder that causes muscle stiffness called stiff person syndrome. There is no treatment and she has not performed in 4 years. She just opened the Olympics with this stunning performance. Magnifique. pic.twitter.com/NAkgAJ6wIZ