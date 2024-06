Celine Dion y el calvario por su enfermedad: "Es como si alguien te estuviera estrangulando"

La aclamada cantante canadiense Celine Dion compartió francos detalles sobre la enfermedad que la aqueja, específicamente el sufrimiento que debe enfrentar cotidianamente debido a ella.

Los dichos de Dion se dieron en el marco de una conversación con sostuvo con la periodista Hoda Kobt para la cadena NBC, en la que compartió crudos detalles sobre el trastorno neurológico, llamado síndrome de la persona rígida, que la ha obligado a cancelar su gira y según relató una fuente cercana a CNN, "probablemente no vuelva a salir de gira".

¿Qué dijo Celine Dion sobre su enfermedad?

"Es como si alguien te estuviera estrangulando. Es como si alguien estuviera empujando tu garganta", relató la intérprete de "My heart will go on" a la presentadora de "Today" sobre sus esfuerzos al cantar.

La cantante de 57 años añadió que los calambres producidos en diferentes partes de su cuerpo resultaron en fracturas.

"En un momento me rompí costillas porque a veces, cuando es muy grave, se puede romper", explicó Celine Dion. "También puede ser en el abdomen, en la columna vertebral, en las costillas. Son calambres, pero es como estar en una posición en la que no puedes desbloquearlos", relató.

El 25 de junio, Dion estrenará en Prime Video su documental "I Am: Celine Dion", que abordará como tema central el cómo es convivir con el síndrome.