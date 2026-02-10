Chappell Roan deja su agencia de talentos por vínculos de fundador con Epstein

La cantante Chappell Roan anunció este martes que ya no trabaja con la agencia de representantes Wasserman, cuyo fundador, Casey Wasserman, ha aparecido en los archivos Epstein.

"A partir de hoy, ya no estoy representado por Wasserman, la agencia dirigida por Casey Wasserman", escribió la ganadora del Grammy en su cuenta de Instagram.

Bajo esta línea, la artista añadió: "Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esta decisión refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza".

Por su parte, la banda Wednesday y la cantante Chelsea Cutler decidieron separarse de la compañía por los mismos motivos que la autora de "Pink Pony Club".

En este contexto, The Hollywood Reporter señaló que varios artistas están considerando cortar vínculos con la firma de representación.

Los vínculos de Casey Wasserman con Epstein

Con una agencia que representa a nombres como Brad Pitt, Ed Sheeran, Adam Sandler, Coldplay, Imagine Dragons, Kasey Musgraves, Lorde o Pharrell Williams, Casey Wasserman es una de las figuras más influyentes de la industria musical y del entretenimiento en Estados Unidos.

Si bien, el directivo no está acusado de ningún cargo, aparece citado en varios correos de 2003 revelados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que, aparentemente, coquetea con Ghislaine Maxwell, colaboradora de Jeffrey Epstein y condenada por tráfico sexual de menores.

Entre los mails publicados que comprometen a Wasserman se encuentra uno en el que el directivo le dice a Maxwell: "Pienso en ti todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?".

Wasserman forma parte también del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y varios políticos de Los Ángeles han pedido su dimisión, según señala Los Angeles Times.

El pasado 1 de febrero Wasserman pidió disculpas en un comunicado y aseguró que "lamenta profundamente" los correos electrónicos de 2003 entre él y Maxwell, pero precisó que esta correspondencia tuvo lugar "mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz".

"Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, realicé un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos", señaló.