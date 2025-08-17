Síguenos:
Chayanne en Chile 2025: el posible setlist de los shows

El artista tendrá ocho shows en Movistar Arena.

Chayanne en Chile 2025: el posible setlist de los shows
El puertorriqueño Chayanne vuelve a Chile este 2025 con una serie de conciertos en Movistar Arena como parte de su gira Bailemos Otra Vez.

El artista tiene agendados 8 shows en el recinto santiaguino, que comenzarán el miércoles 20 y se extenderán hasta el 4 de septiembre, con entradas totalmente agotadas.

Setlist de Chayanne 2025

La lista de canciones que podría interpretar en Chile:

  • Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom
  • El centro de mi corazón
  • Provócame
  • Caprichosa
  • Cuidarte el alma
  • Atado a tu amor
  • La clave
  • Baila baila
  • Y tú te vas
  • Yo te amo
  • Volver a nacer
  • Tu pirata soy yo
  • Completamente enamorados
  • Palo bonito
  • Este ritmo se baila así
  • Fiesta en América
  • Si nos quedara poco tiempo
  • Te amo y punto
  • Humanos a Marte
  • Como tú y yo
  • Madre Tierra (Oye)
  • Dejaría todo

Encore:

  • Tiempo de vals
  • Bailando bachata
  • Torero

