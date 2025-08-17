Chayanne en Chile 2025: el posible setlist de los shows

El puertorriqueño Chayanne vuelve a Chile este 2025 con una serie de conciertos en Movistar Arena como parte de su gira Bailemos Otra Vez.

El artista tiene agendados 8 shows en el recinto santiaguino, que comenzarán el miércoles 20 y se extenderán hasta el 4 de septiembre, con entradas totalmente agotadas.

Setlist de Chayanne 2025

La lista de canciones que podría interpretar en Chile:

Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom

El centro de mi corazón

Provócame

Caprichosa

Cuidarte el alma

Atado a tu amor

La clave

Baila baila

Y tú te vas

Yo te amo

Volver a nacer

Tu pirata soy yo

Completamente enamorados

Palo bonito

Este ritmo se baila así

Fiesta en América

Si nos quedara poco tiempo

Te amo y punto

Humanos a Marte

Como tú y yo

Madre Tierra (Oye)

Dejaría todo

Encore: