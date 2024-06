Cyndi Lauper se retira de la música con una gira de despedida

La cantante Cyndi Lauper anunció su retiro de la actividad musical y confirmó las fechas de la gira con la que pretende despedirse.

Este tour, el primero que hace Lauper en una década, contempla un total de 23 presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá entre octubre y diciembre de este año.

Por ahora Lauper no ha entregado detalles sobre su decisión de retirarse de la música. Sin embargo, su historia y su carrera quedarán plasmadas en "Let the Canary Sing", documental que debutará en Paramount+ en los próximos días.

Cindy Lauper irrumpió como cantante solista a comienzos de los 80 con su álbum debut "She's So Unusual", el cual le valió un par de premios Grammy gracias a hits como "Girls Just Want to Have Fun" o "Time after time".