David Gilmour interpretó "Wish you were here" junto a su hija tras cuatro años sin shows en vivo

Este lunes, la hija del músico bitánico David Gilmour, Romany, invitó a su padre a cantar el clásico de Pink Floyd "Wish you were here" en un modesto escenario de un pub en Reino Unido.

Después de cuatro años sin hacer ninguna presentación en vivo y tras recientemente lanzar su nuevo álbum "Luck and Strange", Gilmour sacó su guitarra e interpretó el tema proveniente del legendario álbum "The dark side of the moon".

El inmortalizado momento fue compartido por el mismo David Gilmour en su cuenta de X (exTwitter). "Disfruté mucho colándome en el concierto de @GilmourRomany en el Neptune de Hove esta noche después de terminar los ensayos de la gira...", escribió.

La última oportunidad que el veterano artista se presentó en vivo fue al inicio de la pandemia, en un concierto en homenaje al cofundador de Fleetwood Mac, Peter Green, en el London Palladium.

Actualmente, Gilmour está calentando motores para promocionar su nueva producción, que también cuenta con voces colaborativas de su hija Romany Gilmour. El músico de 78 años tiene fijadas fechas de residencia en Roma, Londres, Los Ángeles, y Nueva York.