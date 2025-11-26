Dua Lipa sorprendió al ritmo de la cumbia: cantó "Cariñito" en Perú
La cantante, que debutó en Lima, interpretó el tema a dúo con Mauricio Mesones.
La cantante Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos peruanos al ritmo de la cumbia con un cover de la reconocida canción "Cariñito".
Durante su debut en Lima, la artista invitó al escenario a Mauricio Mesones, exmiembro de Bareto -grupo que versionó el tema en 2009- para cantar al dúo.
"Desde el primer momento en el que llegué a Perú me encantó (...) Esta es la primera de muchas visitas", expresó la británica en español, antes de presentar el tema y a su invitado.
Grabada originalmente por Los Hijos del Sol en 1979, "Cariñito" fue escrita por el compositor Ángel Aníbal Rosado y se ha transformado en un clásico de la música popular peruana, siendo versionada por Los Hispanos, Pachuco y la Cubanacán, Chico Trujillo, entre otros exponentes sudamericanos.
Cabe recordar que, en el "Radical Optimism Tour", Lipa suele interpretar un tema de un artista local. En su última visita a Chile, que tuvo lugar el 11y 12 de noviembre en el Estadio Nacional, cantó "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte y "El Duelo" de La Ley.
Dua Lipa cantando “Cariñito” en Perú con Mauricio Mesones 🥳🇵🇪🙌 pic.twitter.com/Ctp4scKKNI— Conciertos Perú (@conciertosperu) November 26, 2025