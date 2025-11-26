Síguenos:
Magazine | Música

Dua Lipa sorprendió al ritmo de la cumbia: cantó "Cariñito" en Perú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante, que debutó en Lima, interpretó el tema a dúo con Mauricio Mesones.

Dua Lipa sorprendió al ritmo de la cumbia: cantó
En portada

La cantante Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos peruanos al ritmo de la cumbia con un cover de la reconocida canción "Cariñito". 

Durante su debut en Lima, la artista invitó al escenario a Mauricio Mesones, exmiembro de Bareto -grupo que versionó el tema en 2009- para cantar al dúo. 

"Desde el primer momento en el que llegué a Perú me encantó (...) Esta es la primera de muchas visitas", expresó la británica en español, antes de presentar el tema y a su invitado.

Grabada originalmente por Los Hijos del Sol en 1979, "Cariñito" fue escrita por el compositor Ángel Aníbal Rosado y se ha transformado en un clásico de la música popular peruana, siendo versionada por Los Hispanos, Pachuco y la Cubanacán, Chico Trujillo, entre otros exponentes sudamericanos. 

Cabe recordar que, en el "Radical Optimism Tour", Lipa suele interpretar un tema de un artista local. En su última visita a Chile, que tuvo lugar el 11y 12 de noviembre en el Estadio Nacional, cantó "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte y "El Duelo" de La Ley. 

