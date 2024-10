Dua Lipa y Cher interpretaron "Believe" como dueto en el Salón de la Fama del Rock

Este sábado, Dua Lipa sorprendió a todos al rendir homenaje a Cher durante la ceremonia de bienvenida de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, celebrada en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

La cantante albanobritánica, conocida por éxitos como "Levitating" y "Don't Start Now", interpretó "Believe", el éxito de 1998 que utilizó "auto-tune" como instrumento, marcando un antes y un después en la industria.

A mitad de la canción, Cher, quien ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, se unió a Dua Lipa en un dueto. Su actuación conjunta creó uno de los momentos memorables en la historia de esta ceremonia, que celebra a los artistas influyentes del rock y la música popular.

Al recibir su premio, la "Diosa del Pop" aseguró haber cambiado "el sonido de la música para siempre" y dijo a modo de broma que fue "más fácil divorciarse de dos hombres que entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll", provocando risas y aplausos del público.

Cher, cuyo verdadero nombre es Cherilyn Sarkisian, ha tenido una carrera de más de seis décadas, destacándose no solo en la música sino también en el cine y la televisión.

La gala también contó con actuaciones de otros artistas y discursos que resaltaron las contribuciones de los nuevos miembros al mundo de la música. Este evento anual no solo celebra la música rock, sino que también reconoce a aquellos que han dejado una huella en la cultura musical global.

