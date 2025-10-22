Efecto Super Bowl: Bad Bunny reprograma sus shows en Chile
El artista, que tenía fechas fijadas en el Estadio Nacional para febrero, encabezará el espectáculo en la final de la NFL.
Tras semanas de incertidumbre, Bad Bunny confirmó la reprogramación de sus conciertos en Chile.
A través de redes sociales, Bizarro Entertainment anunció que el artista ha decidido adelantar sus presentaciones en el Estadio Nacional debido a que terminarían un día antes del Super Bowl, evento deportivo que lo tendrá en el show de medio tiempo.
"Los conciertos originalmente programados para el 5, 6 y 7 de febrero de 2026 serán reprogramados al 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el Estadio Nacional", explicó la productora a cargo.
Asimismo, los organizadores señalaron que los tickets ya emitidos siguen siendo válidos. En tanto, "quienes no puedan asistir podrán solicitar devolución entre el 24 y el 30 de octubre en Puntoticket".
Cabe recordar que el cantante, que tuvo una exitosa residencia en Puerto Rico, anunció la llegada de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" a inicios de mayo, agotando en menos de 24 horas todas las localidades para sus presentaciones en el coloso de Ñuñoa.
