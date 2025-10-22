Efecto Super Bowl: Bad Bunny reprograma sus shows en Chile

Tras semanas de incertidumbre, Bad Bunny confirmó la reprogramación de sus conciertos en Chile.

A través de redes sociales, Bizarro Entertainment anunció que el artista ha decidido adelantar sus presentaciones en el Estadio Nacional debido a que terminarían un día antes del Super Bowl, evento deportivo que lo tendrá en el show de medio tiempo.

"Los conciertos originalmente programados para el 5, 6 y 7 de febrero de 2026 serán reprogramados al 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el Estadio Nacional", explicó la productora a cargo.

Asimismo, los organizadores señalaron que los tickets ya emitidos siguen siendo válidos. En tanto, "quienes no puedan asistir podrán solicitar devolución entre el 24 y el 30 de octubre en Puntoticket".

Cabe recordar que el cantante, que tuvo una exitosa residencia en Puerto Rico, anunció la llegada de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" a inicios de mayo, agotando en menos de 24 horas todas las localidades para sus presentaciones en el coloso de Ñuñoa.