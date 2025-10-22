Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago23.8°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Efecto Super Bowl: Bad Bunny reprograma sus shows en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El artista, que tenía fechas fijadas en el Estadio Nacional para febrero, encabezará el espectáculo en la final de la NFL.

Efecto Super Bowl: Bad Bunny reprograma sus shows en Chile
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras semanas de incertidumbre, Bad Bunny confirmó la reprogramación de sus conciertos en Chile. 

A través de redes sociales, Bizarro Entertainment anunció que el artista ha decidido adelantar sus presentaciones en el Estadio Nacional debido a que terminarían un día antes del Super Bowl, evento deportivo que lo tendrá en el show de medio tiempo. 

"Los conciertos originalmente programados para el 5, 6 y 7 de febrero de 2026 serán reprogramados al 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el Estadio Nacional", explicó la productora a cargo.

Asimismo, los organizadores señalaron que los tickets ya emitidos siguen siendo válidos. En tanto, "quienes no puedan asistir podrán solicitar devolución entre el 24 y el 30 de octubre en Puntoticket". 

Cabe recordar que el cantante, que tuvo una exitosa residencia en Puerto Rico, anunció la llegada de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" a inicios de mayo, agotando en menos de 24 horas todas las localidades para sus presentaciones en el coloso de Ñuñoa. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada