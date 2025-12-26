Gareca se reinventa tras su fracaso con la Roja y se lanza como streamer
El técnico ya grabó el primer episodio de su podcast, donde entrevistó al peruano Jefferson Farfán.
Una nueva etapa vivirá el extécnico de la selección chilena Ricardo Gareca en 2026 dado que tras su fracaso con la Roja se volverá streamer y conducirá su propio podcast.
El entrenador apareció en Lima, en el distrito de Barranco, junto al exseleccionado peruano Jefferson Farfán, quien será su primer invitado.
El "Tigre" y el otrora delantero mantuvieron una conversación dentro de una caja de acrílico, llamando la atención de los transeúntes.
El nuevo espacio digital será difundido a través del canal digital 'La Sustancia', aunque hasta ahora no se ha anunciado una fecha específica para el estreno, según lo publicado en las redes sociales de la plataforma.