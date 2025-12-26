Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ricardo Gareca

Gareca se reinventa tras su fracaso con la Roja y se lanza como streamer

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico ya grabó el primer episodio de su podcast, donde entrevistó al peruano Jefferson Farfán.

Gareca se reinventa tras su fracaso con la Roja y se lanza como streamer
Una nueva etapa vivirá el extécnico de la selección chilena Ricardo Gareca en 2026 dado que tras su fracaso con la Roja se volverá streamer y conducirá su propio podcast.

El entrenador apareció en Lima, en el distrito de Barranco, junto al exseleccionado peruano Jefferson Farfán, quien será su primer invitado.

El "Tigre" y el otrora delantero mantuvieron una conversación dentro de una caja de acrílico, llamando la atención de los transeúntes.

El nuevo espacio digital será difundido a través del canal digital 'La Sustancia', aunque hasta ahora no se ha anunciado una fecha específica para el estreno, según lo publicado en las redes sociales de la plataforma.

