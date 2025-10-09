El encuentro entre los animadores del Festival de Viña y Charly García

Los animadores del Festival de Viña del Mar, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, sostuvieron un amistoso encuentro con el músico Charly García durante una reciente visita a Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Doggenweiler publicó un par de fotos del encuentro con el ídolo trasandino en el marco de evento promocioanl por "In the city", la nueva colaboración de García junto al británico Sting.

"Para nosotros es un privilegio poder compartir con un tremendo artista como lo es Charly y además en su tierra natal", destacó la conductora del "Festival de festivales", el cual se presentó por única vez en 2003.

"In the city" estará disponible en plataformas de streaming en las últimas horas de este jueves 9 de octubre.