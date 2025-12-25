Kast felicitó a Asfura por su victoria en Honduras

El Presidente electo, José Antonio Kast, felicitó este jueves a su homólogo de Honduras, el empresario conservador Nasry "Tito" Asfura, quien fue declarado como ganador -por parte del Consejo Nacional Electoral local (CNE)- con el 40,26% de los votos en las elecciones generales del 30 de noviembre.

"Felicito al Presidente electo de Honduras y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión", expresó el futuro Jefe de Estado chileno en su cuenta de X.

"Chile y Honduras cumplen 160 años de relación diplomática que vamos a enriquecer y profundizar", agregó el fundador del Partido Republicano.

Más temprano, la Administración del Presidente Gabriel Boric reconoció el triunfo de Asfura, a través de un comunicado emitido por Cancillería: "El Gobierno de Chile espera trabajar con la futura administración gubernamental de Honduras, buscando profundizar la permanente amistad y ampliar la cooperación bilateral", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asfura fue declarado el miércoles virtual presidente electo de su país, proceso que tomó 24 días desde las elecciones generales y que fue apuntado por denuncias de "fraude" desde antes de las votación, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.