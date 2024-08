El inesperado beso de Sabrina Carpenter y Jenna Ortega en "Taste"

Este 23 de agosto la cantante Sabrina Carpenter, una de las nuevas sensaciones musicales en Estados Unidos, estrenó su nuevo álbum "Short n' Sweet".

Se trata del sexto disco de estudio de la exestrella de Disney, quien en los últimos meses ha gozado de gran popularidad gracias a sus temas "Please Please Please" y "Espresso". Ambos sencillos están incluidos en esta nueva placa, con la cual se embarcará en una gira de 33 conciertos por Estados Unidos en septiembre próximo.

Junto al lanzamiento del disco, Carpenter (25) lanzó su nuevo single titulado "Taste", el cual incluye un producido videoclip junto a la actriz Jenna Ortega.

En la obra ambas intentan matarse mutuamente por compartir el amor de un hombre. Sin embargo terminan besándose y deshaciéndose del sujeto.