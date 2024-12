Elton John revela complicación de salud: perdió parte de la vista

El veterano músico británico Elton John confesó que "ha perdido visión" y que ello le ha impedido ver su nuevo musical, 'The Devil Wears Prada' ('El diablo se viste de Prada') .

Durante la gala de estreno del musical, para el que compuso la música, el cantante se refirió a esta afección, de la cual habló en Instagram el pasado septiembre, señalando haber contraído una infección ocular severa a mediados de año.

"No he podido venir a muchos de los pases (del musical) porque, como saben, he perdido la visión. Así que me resulta difícil verlo, pero me encanta escuchar y hoy sonaba bien", dijo.

"Me estoy curando pero es un proceso extremadamente lento y llevará algún tiempo antes de que la visión regrese al ojo afectado", añadió.

El artista, que previamente había hablado de sus múltiples problemas de salud, también dio las gracias al equipo médico que lo trata y a su familia y asegura que se siente "positivo sobre el progreso" que ha realizado a la hora de curarse y recuperarse.