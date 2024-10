Elton John enumera las partes de su cuerpo que ha perdido: "No queda mucho de mí"

El cantante Elton John se sinceró sobre sus problemas de salud al enumerar todas las partes de su cuerpo que ha perdido por distintas complicaciones.

En la premiere de su documental "Elton John: Never Too Late", que llegará a Disney+ el próximo 13 de diciembre, el británico reveló, con humor, todos los órganos que le han sido extirpados.

"Para serles sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata", partió diciendo el artista.

Asimismo, el socio de Bernie Taupin continuó explicando que tampoco tiene "cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda".

"Pero sigo aquí. Y no puedo agradecerles lo suficiente, son las personas que me han hecho ser quien soy", declaró el intérprete de "Tiny Dancer", agradeciendo a su esposo David Furnish y sus hijos, Zachary y Elijah, "por hacerme el hombre más feliz del mundo".

Entre las complicaciones médicas que ha tenido que enfrentar el músico, se incluyen una infección respiratoria grave, apendicitis, infección bacteriana, diabetes tipo B, Infección ocular grave, cáncer de próstata y Covid-19.