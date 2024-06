Feid reflexiona sobre las relaciones en "Sorry 4 That Much"

Tras adelantar su nuevo single en su concierto sould-out en Chicago, el colombiano Feid lanzó "Sorry 4 That Much".

En el tema, Ferxxo hace una melancólica reflexión sobre el final de una relación y cómo esta ha ido cambiando con el tiempo, pese a los intentos por ahcer que funcionara.

El vídeo musical del tema fue filmando en Japón durante la última visita del artista al país, mientras lanzaba su cómic "The Green Man".

El intérprete de "Classy 101", que tuvo un exitoso paso por el festival Lollapalooza el pasado marzo, regresará a Chile el 26 de noviembre para presentarse en el Estadio Monumental en el marco de su gira "Ferxxocalipsis Tour".