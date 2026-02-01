Bad Bunny se lanzó contra ICE: "No somos salvajes"

El puertorriqueño Bad Bunny alegó contra la agencia ICE, encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos, al aceptar su Premio Grammy la noche de este domingo.

El artista partió su discurso al recibir el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" con la frase "ICE out" y expresó: "No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres".

"Somos humanos y somos americanos. Además, quiero decirles a todos que sé que es difícil no odiar en estos días, y a veces pensaba: nos contaminamos, no sé cómo decirlo en inglés", declaró en la ceremonia.

"El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, debemos ser diferentes; si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y así es como se hace: con amor. No lo olviden, por favor", expresó.