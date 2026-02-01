Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.4°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Grammy

Bad Bunny se lanzó contra ICE: "No somos salvajes"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor", dijo el puertorriqueño.

Bad Bunny se lanzó contra ICE:
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El puertorriqueño Bad Bunny alegó contra la agencia ICE, encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos, al aceptar su Premio Grammy la noche de este domingo.

El artista partió su discurso al recibir el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" con la frase "ICE out" y expresó: "No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres".

"Somos humanos y somos americanos. Además, quiero decirles a todos que sé que es difícil no odiar en estos días, y a veces pensaba: nos contaminamos, no sé cómo decirlo en inglés", declaró en la ceremonia.

"El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, debemos ser diferentes; si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y así es como se hace: con amor. No lo olviden, por favor", expresó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada