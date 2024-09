Green Day fue desalojado del escenario debido a dron: Volvieron minutos después

El pasado miércoles 4 de septiembre, la banda estadounidense Green Day debió interrumpir su concierto en el Comerica Park de Detroit por una supuesta amenaza, un dron no autorizado en medio de su show.

El trío de Berkeley interpretaba su canción "Longview" como parte de su gira "Saviors Tour" donde también interpretan su memorable disco "Dookie" en su totalidad cuando desde el lado del escenario, se vio al bajista Mike Dirnt siendo sorpresivamente apartado por el equipo de seguridad.

Posteriormente, el líder Billie Joe Armstrong y el baterista Tré Cool se alejaron corriendo en medio del espectáculo, y una pantalla de video del estadio mostró a los 41.000 asistentes, "Pausa del show, por favor esperen detalles", mientras esperaban a saber confundidos qué es lo que había pasado.

Diez minutos de pausa después, los integrantes retornaron y retomaron el tema en el punto donde lo dejaron. ¿Cómo están?", preguntó Armstrong a la multitud tras volver a la escena, y añadió "Vamos a continuar donde lo dejamos", el músico aprovechó para pedir a los fans que guardaran sus celulares, diciendo: "Sáquenlos más tarde. Estemos aquí ahora".

