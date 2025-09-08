Falleció Juan Ortelli, periodista clave en el auge del rap latinoamericano

Los mundos latinoamericanos del hip hop y el periodismo musical enfrentan un duro golpe tras confirmarse el fallecimiento de Juan Ortelli a los 43 años, reportero argentino que fuera uno de los principales difusores del freestyle en la región y también director de la revista Rolling Stone en su país.

La noticia se comunicó a través de un mensaje en su perfil de Instagram: "Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional".

De acuerdo con el diario argentino La Nación, Ortelli estaba bajo tratamiento por problemas circulatorios, aunque mantenía su vida cotidiana con normalidad. Fue hallado sin vida en su departamento y se realizará una autopsia para determinar las causas de su deceso.

Su colega y amigo Pablo Plotkin lo describió como un "periodista purasangre" y recordó: "Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone".

Durante su carrera, Ortelli combinó el periodismo cultural con el impulso de competencias de freestyle, desde el "Quinto Escalón" hasta la "Liga Bazooka", además de trabajar en un libro sobre la historia del rap en español.

Su mirada crítica y su pasión lo convirtieron en una voz clave para entender la evolución del movimiento urbano en América Latina.

Algunas despedidas

Las reacciones no tardaron en llegar desde distintos países. Desde Chile, el freestyler Teorema señaló en sus historias: "Hoy el hip hop perdió un héroe y un activista. Yo, a un hermano".

El rapero Seo2, MC de Makiza, añadió en un comentario: "Juan, no lo puedo creer, se que tu energía se unirá con la del universo y permanecerás en la memoria y corazón de muchos, el mío incluido, agradezco a la vida el haberte conocido".

Sus amigos y cercanos también lo despidieron con pesar. Papo MC, rapero argentino y amigo de Juan, le dedicó un post en su perfil: "El battle rap está de luto y tus amigos estamos destruidos".



Así también, algunos artistas urbanos, como Bizarrap, también le dedicaron palabras y reconocimiento hacia su profesión: "Siempre queriendo sacar un poquito más de data, como debe ser. Gracias por tu labor por el Hip Hop argentino".