Jerry Cantrell probó completos de Plaza de Armas en la previa de Fauna Primavera

En la previa de su presentación en Fauna Primavera 2024, Jerry Cantrell aprovechó de pasear por Santiago, compartiendo un vídeo de su visita a Plaza de Armas.

"Santiago de Chile. Caminando por ahí con mi buen amigo Zach Throne. Aquí para tocar en el festival mañana, Fauna Primavera. Prepárate para rockear", comentó el artista en el posteo de Instagram.

Asimismo, se difundieron en redes sociales imágenes del guitarrista de Alice In Chains en el Portal Fernández Concha, lugar donde habría probado los tradicionales completos.

El autor de "Cut You In" debutará como solista en suelo nacional este viernes en el mencionado festival, a realizarse en el Parque de Ciudad Empresarial en Huechuraba, donde también estarán artistas como Francisco Victoria, Air, The Smashing Pumpkins, entre otros.

