Jon Bon Jovi ayudó a salvar a mujer que estaba a punto de saltar de un puente

A la categoría de héroe fue alzado el cantante Jon Bon Jovi luego de intervenir y evitar un posible suicidio en Estados Unidos.

De acuerdo a la BBC, el músico se encontraba en la ciudad de Nashville grabando un videoclip cuando de repente divisó a una mujer que se encontraba al borde de un puente con la intención de saltar al río Cumberland.

Según las imágenes compartidas por la policía local, Jon Bon Jovi se acercó lentamente hacia esta persona e inició un diálogo para convencerla de que abandonara la idea de quitarse la vida.

NEW: Singer Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee while filming a music video. Good man. Bon Jovi was seen approaching a 62-year-old woman on the John Seigenthaler Pedestrian Bridge. The musician leaned over the railing before… pic.twitter.com/msyGSU3hQW

Tras un breve intercambio de palabras, el músico y su equipo ayudaron a la mujer a cruzar la barrera de protección para volver al interior del puente.

A través de sus redes sociales la policía de Nashville pidió vítores para Bon Jovi por su heróica acción.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. "It takes all of us to help keep each other safe,"--Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM