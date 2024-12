Julio Iglesias envió mensaje a Raphael tras ACV: "Esto es pasajero"

Este martes, el cantante Raphael terminó siendo hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras filmaba un especial de navidad.

A raíz de esta complicación de salud, varios artistas enviaron su apoyo al intérprete de "Yo Soy Aquél", incluyendo a Julio Iglesias, que escribió una esperanzadora carta a su colega.

"Querido Raphael: Has estado en muchas guerras y todas las has ganado (...) Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida", expresó Iglesias a través de su cuenta de Instagram.

Bajo esta línea, el también cantante deseó la pronta recuperación de su par, esperando que "termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman".

"Te admiro y Te quiero mucho mi compañero de vida", cerró.

Sobre el estado de salud de Raphael, familiares de la leyenda musical afirmaron que pasó la noche "tranquilo y consciente". Asimismo, en las últimas horas se indicó que "La Revuelta", programa del que participaba al sufrir la complicación, eliminará su intervención del episodio.